Olympique Marsiglia, presto arriverà Radonjic. Affare da 10 milioni

Secondo quanto riferito da Mozzart Sport, è ormai fatta per il trasferimento dell'attaccante esterno Nemanja Radonjic, seguito a lungo anche dal Genoa in questa sessione di mercato, all'Olympique Marsiglia. L'affare si chiuderà, secondo quanto si legge, dopo i turni preliminari della Stella Rossa in Champions League, e porterà circa 10 milioni nelle casse della società serba.