Olympique Marsiglia, Rami: "Vittoria non facile, Veldrome bell'ambiente"

Il difensore dell'Olympique Marsiglia Adil Rami ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Lipsia: "Sappiamo che qua è un bell’ambiente. Non è facile giocare contro di noi, abbiamo fatto un bel lavoro”.

Il tuo rientro.

"Non era facile per me perchè volevo tornare col gruppo e di aiutare la squadra. Adesso abbiamo raggiunto la vittoria ma non era facile. Per me è un giorno diverso perchè ho battuto anche il mio infortunio”.