© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rudi Garcia ha elogiato in conferenza stampa Mario Balotelli al termine del match vinto 2-0 contro il Saint-Etienne. Quattro gol da quando s'è trasferimento all'OM, SuperMario è tornato a far parlare di sé per i gol e per la sua esultanza originale : "Il gol di Mario non era facile da realizzare - ha detto l'ex allenatore della Roma -. Penso che se non avesse segnato avremmo avuto un rigore. Lui è molto forte fisicamente, ha tecnica. Ed aveva appena sbagliato una facile occasione. Ma questa è la forza dei grandi goleador, che non esitano e sanno sfruttare le opportunità che gli si presentano".