OM, Garcia: "Balotelli? Un marcatore di questo calibro fa la differenza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un gol di Mario Balotelli (il quinto in sette gare) ha deciso il "derby mediterraneo" tra Olympique Marsiglia e Nizza. Nel post partita il tecnico Rudi Garcia ha speso parole di apprezzamento per l'attaccante italiano, che appare rigenerato dalla cura OM:

"È un buon risultato, volevamo avvicinarci al terzo posto. Rimangono dieci giornate, la prossima sarà una partita molto difficile. Mi è piaciuta la squadra per l'organizzazione difensiva, abbiamo impedito loro di giocare alle nostre spalle con il talento e la velocità di Saint-Maximin e Atal. Questa squadra ha ripreso fiducia e ha trovato un finalizzatore. Balotelli? Indispensabile, un marcatore di questo calibro fa la differenza, non ha bisogno di molte opportunità. Ma stasera non voglio congratularmi con lui per il suo gol, è in grado di farli e ne farà altri, ma per il suo atteggiamento. È stato eccezionale, quando c'era provocazione fisica è stato intelligente, ha fatto un buon lavoro. Rami non era in forma, ha un problema al ginocchio, non era al 100%