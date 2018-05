OM, Garcia: "Contento del percorso, ci riproveremo l'anno prossimo"

Al termine della sfida persa contro l'Atletico Madrid, il tecnico dell'Olympique Marsiglia Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Nel primo tempo abbiamo lasciato passare la nostra chance di passare in vantaggio. Poi l'errore che abbiamo fatto non si fa contro una squadra del genere. L'Atletico è una delle big spagnole e nel secondo tempo hanno alzato il loro livello. Ciò non toglie alla grande avventura in Europa League dell'OM. Avevamo dei giocatori non al 100%, uno di quelli era Payet e quando uno dei tuoi giocatori non può essere al top perdi qualcosa di importante".

Non è stato un azzardo schierare Payet oggi?

"Non si è aggravato oggi, prima pensavamo che poteva andare bene ma poi ha giocato con il freno a meno. Era difficile. Vediamo se fra tre giorni avrà recuperato al 100%. Oggi non aveva recuperato al massimo, ma era una finale oggi e si prova".

Poca esperienza?

"Non c'è paragone fra l'esperienza nostra e quella dell'Atletico. I nostri giovani hanno imparato stasera ma sono contento di aver fatto questo percorso in Europa League. Ci riproveremo l'anno prossimo".

Servirà un bomber forte?

"Non è il momento di parlare di mercato. Ovviamente dovremo migliorare la squadra perchè la rosa non era ampia. L'ho detto anche nel mercato invernale. Abbiamo dato spazio a dei giovani di giocare come Kamara, Zambo Anguissa, Amavi e Lopez. Faremo di tutto per migliorare la squadra ma non penso che giocheremo 62 partite ogni stagione".