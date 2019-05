OM, Garcia: "La classifica non mente: ora non siamo da Europa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"I giocatori hanno capito il mio malcontento". Rudi Garcia, alla vigilia della gara contro lo Strasburgo, non le manda a dire ai suoi. Lo fa in conferenza stampa, dove manda un messaggio alla squadra. "Quando corriamo dietro agli altri, non dobbiamo commettere errori. Prima di Nantes eravamo quinti, eccoci sesti. Dobbiamo guardare avanti e vincere a Strasburgo per sperare di tornare al quarto posto".

Sulle responsabilità. "Mi prendo la mia parte di responsabilità nei risultati. Dobbiamo dare tutto fino alla fine, finché c'è speranza, dobbiamo dare tutto. Alla fine faremo i conti, la classifica dice, per il momento, che non siamo abbastanza bravi per andare in Europa la prossima stagione".