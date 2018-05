OM, Garcia risponde a Genesio: "Lione col VAR sarebbe quarto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Olympique Marsiglia Rudi Garcia ha risposto alle dichiarazioni di Genesio venerdì scorso, che accusava la squadra biancoazzurra di aver beneficiato di alcuni errori arbitrali: "E' sicuro che Genesio non può parlare di errori arbitrali per tutta la stagione. Se riguarda bene la sfida di giovedì, non si sarebbe dovuti arrivare ai supplementari. Deve solo benedire il fatto che non ci sia il VAR quest'anno, sennò la sua squadra sarebbe quarta o ancora più indietro".