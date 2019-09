OM, l'apertura di Lucas Hernandez: un giorno giocherà a Marsiglia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rispondendo ad un quiz televisivo su Telefoot, che ammetteva solamente "sì" o "no" come risposte alle domande poste, Lucas Hernandez, terzino del Bayern Monaco, ha tenuto la porta aperta per un suo futuro ritorno a Marsiglia, città in cui è nato pur non avendo mai vestito la maglia dell'OM. "Giocherai mai nell'Olympique Marsiglia?", era la domanda posta nello studio cui è arrivata una risposta positiva. Saranno contenti i fan della compagine di Ligue 1, anche se non sembra essere un giorno così vicino, dato che il calciatore è stato acquistato dai bavaresi in questa estate per una cifra record (circa 80 milioni) dall'Atletico Madrid.