OM, Payet: "L'Atletico ha esperienza. Griezmann è il loro Mr Plus"

Dimitri Payet, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Marsiglia-Atlético Madrid, finale di Europa League: "L'Atlético ha l'esperienza per questa partite ma noi abbiamo studiato i nostri avversari per cercare di prenderli nel modo migliore. Griezmann è il loro 'Mr. Plus'. Segna e fa segnare, è in grado di fare la differenza in ogni momento".