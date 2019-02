© foto di Federico De Luca

Nella sua inchiesta sugli stipendi dei calciatori di Ligue 1, L'Equipe ha esaminato il nuovo contratto strappato da Mino Raiola per Mario Balotelli. L'attaccante azzurro, acquistato dall'Olympique Marsiglia, percepirà 4 milioni fino a giugno. Un ingaggio importante, che potrebbe aumentare qualora vengano raggiunti gli obiettivi: Balotelli guadagnerà 150mila euro ogni cinque gol segnati e 500mila euro in caso di piazzamento Champions. In più, anche un'auto aziendale e un'indennità mensile per l'alloggio pari a 7000 euro.