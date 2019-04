Marsiglia verso un clamoroso flop stagionale. Dopo l'illusoria finale di Europa League nella passata stagione, l'OM rischia quest'anno di non qualificarsi a nessuna coppa europea. Il ko casalingo contro il Nantes porta la squadra a cinque lunghezze dal Saint-Etienne quando mancano quattro giornate alla fine. Le vittorie di Strasburgo e Rennes rispettivamente in Coppa di Lega e Coppa di Francia toglono due slot per l'Europa League, il cui ultimo posto disponibile verrà assegnato al quarto classificato in Ligue 1. "Diagnosi di un fiasco" titola La Provence oggi in edicola. La probabile mancata qualificazione alle coppe rischia di avere conseguenze anche sul mercato.