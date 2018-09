OM, R.Garcia su Strootman: "Non può essere il salvatore della patria"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rudi Garcia difende Kevin Strootman, protagonista di una brutta prestazione nella sfida persa 4-2 contro l'Olympique Lione. Queste le parole in conferenza stampa del manager dell'OM: "Strootman deve ancora integrarsi al meglio, ma il suo valore si è visto nelle prime due partite che ha giocato, specialmente contro il Monaco. Un giocatore importante ma quando le cose si mettono male non può essere lui il nostro salvatore come non può esserlo nessuno. Strootman può migliorare proprio come tutti gli altri".