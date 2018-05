OM, Rudi Garcia: "Vogliamo regalare ai marsigliesi la finale di Lione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Olympique Marsiglia Rudi Garcia predica calma e concentrazione, in vista del ritorno contro il Salisburgo (andata al Velodrome 2-0): "Vogliamo portare la gente di Marsiglia a godersi la finale di Lione. La formazione? In porta ci sarà ancora Pelé, Mandanda non è pronto. Per il resto credo di aver già deciso. I giocatori stanno bene fisicamente, siamo qua per segnare e vincere, anche se dovremo stare particolarmente attenti alla fase difensiva".