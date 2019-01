© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Futuro in Turchia per Kostas Mitroglou? Il Galatasaray avrebbe formulato un'offerta per l'attaccante greco dell'Olympique Marsiglia: prestito con diritto di riscatto. Dopo l'addio di Garry Rodrigues, finito all'Al-Ittihad. è il 30enne la prima scelta del club turco, anche se il giocatore avrebbe manifestato scarso interesse per il trasferimento.