OM, Strootman al veleno: "Vogliono mandarmi via perché costo troppo"

Kevin Strootman ha ammesso di essere stato invitato a lasciare il Marsiglia. Nel corso di un'intervista ad AD, il centrocampista olandese ex Roma ha infatti dichiarato: "Qui avevano puntato sulla Champions, ma non ci siamo qualificati. Quindi il presidente mi ha chiamato e mi ha detto chiaramente che costavo troppo per loro, se non si giocava la Champions. Mi hanno cercato la scorsa estate e ho firmato un contratto quinquennale, servirà una bella cifra per farmi partire. E a titolo definitivo, non in prestito".