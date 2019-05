Orgoglio Reds, da Klopp a Henderson: "Ci riproveremo. Insieme"

© foto di Imago/Image Sport

"Prima di tutto, devo fare le congratulazioni al Manchester City". Testa alta e tanto di cappello ai vincitori: Jurgen Klopp celebra così il finale della Premier League, un punto dai Citizens, 97 totali per i Reds. "Hanno giocato una stagione spettacolare ma anche noi abbiamo fatto qualcosa di incredibile. E' stato eccezionale: abbiamo fatto passi avanti incredibili e c'è ancora margine per crescere. Ci proveremo ancora, cento per cento. Chiaro, c'è dispiacere, ma non ho visto nessuno disperato. Abbiamo la testa alta, perché siamo orgogliosi di quanto fatto", ha detto in conferenza stampa il tedesco. "97 punti -ribadisce Andy Robertson, terzino scozzese del Liverpool alla tv ufficiale della società del Merseyside-, dimostrano da soli cosa abbiamo fatto. Siamo arrivati così vicini al City... Adesso staremo insieme, uniti, per riprovarci la prossima stagione". "Abbiamo dato tutto -ha spiegato Jordan Henderson, capitano del Liverpool, a LFCTV-: i ragazzi sono stati meravigliosi e per questo nessuno di noi avrà un solo rimpianto".