Origi può partire a gennaio: il Liverpool fissa il prezzo del cartellino

Nell'intervista rilasciata quest'oggi a Sky, a due giorni dal derby di Milano, Mauro Icardi ha confermato che la scorsa estate c'è stata la possibilità concreta di lasciare l'Inter. Non erano solo rumors, né solo scambi di informazioni. Ma trattative che si basavano su una clausola...

Foggia, Iemmello finalmente in gruppo. Convocazione in arrivo

Giornale di Sicilia: "A Nesto la nazionale non fa bene"

Pescara, i convocati di Pillon: prima chiamata per il Millennial Faggioli

Foggia, Loiacono: "Iemmello è un lusso per la B"

Cosenza, respinto il ricorso per il ko a tavolino con l'Hellas

Padova, Bisoli: "Crotone favorito, ma non partiamo battuti"

L'attaccante Divock Origi potrebbe lasciare il Liverpool nella prossima finestra di calciomercato visto il poco spazio nell'undici di Klopp. Secondo il Liverpool Echo , però, l'attaccante belga non verrà ceduto dalla dirigenza reds per una cifra inferiore ai 20 milioni di sterline, cioè poco meno di 23 milioni di euro.

