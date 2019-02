© foto di Federico Gaetano

L'attaccante Nani, ex Lazio e Sporting, ha parlato della sua nuova esperienza negli Stati Uniti all'Orlando City: "Qua ho trovato quello che ho sempre cercato in carriera: competizione, voglia di vincere e possibilità di raggiungere trofei. Negli ultimi due anni ero stato molto vicino alla MLS, ma non era ancora arrivato il momento. Sono certo che riusciremo a creare una grande squadra che possa lottare per vincere".