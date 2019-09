Osasuna, Arrasate: "Ci è mancata l'aggressività nell'ultimo passaggio"

Il risultato finale di 2-0 non rende pienamente giustizia alla gara condotta dall'Osasuna in casa del Real Madrid, dove la squadra di Jagoba Arrasate ha saputo tenere testa ai campioni delle Merengues per lunghi tratti. Il tecnico della Rojilla, nelle dichiarazioni in conferenza stampa riportate da AS.com, ha riconosciuto i meriti di un Real che ha saputo limitare al meglio le iniziative avversarie:

"Penso che il primo tempo sia stato più equilibrato. Oggi il Real è stato molto compatto e non ci ha permesso di fare transizioni. Ci siamo spenti ed è venuto fuori un Real Madrid superiore.

Non siamo riusciti a metter loro paura e ad essere aggressivi nell'area avversaria. Quando ci siamo arrivati, lo abbiamo fatto bene, ma non abbiamo saputo finalizzare. Loro sono una squadra di campioni e oggi sono stati molto compatti. A noi sono mancate le ripartenze che facciamo in fase di transizione dal gioco difensivo a quello offensivo. Oggi il Real è stato compatto e non ci ha permesso di far male con quelle azioni. Siamo ancora lontani da una squadra di quel livello. Siamo una neopromossa e dobbiamo continuare a crescere. Ci è mancata l'aggressività nell'ultimo passaggio, nell'ultimo scatto, dell'ultimo duello... Nella mezz'ora finale si è notato il nostro calo fisico".