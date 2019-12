A margine del ko sul campo dell'Atlético Madrid, il tecnico dell'Osasuna Jagoba Arrasate si è scagliato contro il funzionamento del VAR: "Dobbiamo essere comprensivi, è uno strumento nuovo. Posso accettare che si sbaglino, ma non che mi mentano. Il quarto uomo mi ha detto che Brasanac è scivolato, ma non è vero. In ogni caso non abbiamo perso per questo, l'Atlético ha vinto meritatamente".