© foto di Federico Gaetano

L’avventura in Svezia del centrocampista offensivo Ravel Morrison è durata appena quattro mesi (6 presenze per un totale di poco più di 400 minuti). A comunicare l’addio dell’ex Lazio è stato l’addetto stampa del club che ai microfoni di SVT Sport ha spiegato di non avere più contatti con il giocatore: “Ha preso le sue cose quando andato in vacanza e da allora non l’abbiamo più sentito. Nulla ci fa pensare che tornerà da noi”.