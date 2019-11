Otto reti in 10 presenze in Champions: solo in tre meglio di Icardi

Serata positiva per gli ex nerazzurri in Champions. Dopo Ivan Perisic, anche Mauro Icardi va a segno, portando avanti il Paris Saint-Germain nella sfida contro il Bruges. Per Maurito sono otto reti in 10 presenze nella massima competizione europea: solo Mané, Simone Inzaghi e Kane (9 centri) hanno fatto meglio in tutta la storia.

8 - Mauro Icardi 🇦🇷 ha segnato otto gol nelle sue prime 10 presenze di Champions League: solo Sadio Mané, Simone Inzaghi e Harry Kane hanno fatto meglio nella storia della competizione (9 ciascuno). Frizzante.#PSGCLU — OptaPaolo (@OptaPaolo) 6 novembre 2019