Ozil difende gli uiguri su Twitter: la Cina oscura Arsenal-Manchester City

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mesut Ozil scatena una bufera... in Cina. Il fantasista dell'Arsenal, dopo aver pubblicato nelle scorse ore un tweet contro la persecuzione degli uiguri, ha mandato su tutte le furie il governo cinese. Tanto da far oscurare sulla tv di Stato la sfida di ieri tra Arsenal e Manchester City, vinta 3-0 dai Citizens per la cronaca.

Ai Gunners non è bastato infatti prendere pubblicamente le distanze dalle dichiarazioni del proprio giocatore, con gli appassionati cinesi di Premier League che hanno quindi dovuto rinunciare al big match. "I corani vengono bruciati, le moschee chiuse, le scuole musulmane bandite, gli studenti religiosi uccisi uno ad uno, i fratelli deportati nei campi", erano state le dure parole dell'ex Real Madrid a difesa di quest''etnia turcofona di religione islamica che vive nel nord-ovest della Cina.