Ozil e Gundogan con Erdogan. Caos Germania, Angela Merkel irritata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Caos attorno a Mesut Ozil e Ilkay Gundogan. I due giocatori sono stati immortalati con il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan. Entrambi i giocatori, di chiara origine turca, si mostrano sorridenti e con in mostra le loro maglie autografate poi regalate allo stesso Erdogan. Gundogan ha inoltre aggiunto una dedica personale: "Al mio Presidente con rispetto". L'episodio non è stato per nulla gradito in Germania, al punto che è intervenuta Angela Merkel. La cancelliera, attraverso il portavoce Steffen Seibert, ha definito una situazione: "Che solleva interrogativi e invita a malintesi". Anche la Federcalcio tedesca non è stata morbida con i due giocatori: "La DFB sostiene valori che il signor Erdogan non prende in considerazione. Per questo non è positivo che giocatori della nostra nazionale si facciano sfruttare per i suoi fini. Il lavoro di integrazione che da anni portiamo avanti non è di certo stato agevolato da Ozil e Gundogan". Il centrocampista del Manchester City ha provato a giustificarsi, definendo il suo un "gesto di cortesia" di cittadini tedeschi giustificato dalle origini turche: "In nessun modo volevamo dare alle foto un significato politico, tantomeno far campagna in suo favore. La nostra vita è il calcio e non la politica".