Il Paderborn non è riuscito ad evitare la sconfitta contro il Bayern Monaco ma ha messo paura alla squadra di Kovac e dopo la gara finita 3-2 per gli ospiti, il tecnico Steffen Baumgart ha detto: "Abbiamo messo in pratica molto di ciò che volevamo fare. Il modo in cui i ragazzi lo hanno fatto è stato buono, ma non è bastato. Alla fine dobbiamo ammettere che sono stati uno o due dettagli a rovinarci la giornata. Ma riguarda il modo in cui giochiamo a calcio. La mia squadra ha fatto una prestazione eccezionale, indipendentemente dal risultato. Dopotutto, non abbiamo affrontato una squadra scarsa. Alla fine abbiamo concesso troppi gol ma la prestazione è stata buona, quindi continueremo così ".