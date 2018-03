"Padre nuestro". Il Mundo Deportivo ai piedi di Messi

Leo Messi viene definito "Padre nuestro" dal Mundo Deportivo, che in copertina esalta il campione argentino assoluto protagonista della vittoria contro il Chelsea in Champions League. Altra prova colossale del 10 blaugrana, che trascina i suoi ai quarti grazie alla doppietta e all'assist per Dembele (3-0 finale). Sono 100 i gol di Messi in Champions League.