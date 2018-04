Palace, Zaha: "United? Ero solo un ragazzino che pensava ai giochetti"

L'attaccante del Crystal Palace Wilfried Zaha ha parlato a Sky Sport UK del suo passato al Manchester United: "Non sapevo cosa aspettarmi e come comportarmi. Ero solo un ragazzino che voleva fare giochetti con la palla, non mi preoccupavo del prodotto finale onestamente. Ora prendo le cose molto più seriamente, sono cresciuto e mi sento più forte mentalmente".