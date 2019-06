© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincenzo Vivarini sarebbe un profilo interessante per il Palermo in caso di divorzio con Delio Rossi, questo quanto raccolto da Tuttob.com. Gli ultimi rumors raccontano che il matrimonio tra l'allenatore ex Fiorentina e il club siciliano sembrerebbe già arrivato ai titoli di coda e per questo adesso la società starebbe valutando altri profili, tra cui per l'appunto Vivarini.