Sadio Mané ha vinto il premio "African Player of the Year 2019". L'attaccante del Liverpool ha vinto la concorrenza di Mohamed Salah (2°) mentre a completare il podio l'algerino del Manchester City, Riyad Mahrez. Alla serata di gala non ha presenziato Salah, vincitore delle ultime due edizioni e assente ingiustificato mentre Mahrez è impegnato nella semifinale di Carabao Cup contro il Manchester City. Mané è il secondo senegalese nella storia a vincere il premio, dopo El Hadji Diouf che ha centrato la doppietta 2001-2002.

It's official! 🥇

The African Player of the Year for 2⃣0⃣1⃣9⃣ is #SadioMane

What an achievement for the Senegalese winger! 🇸🇳 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/BwFBBxFBR1

— #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020