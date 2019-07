© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo del Paok Mario Branco, secondo quanto riportato in Grecia, è interessato a Palhinha, giocatore di proprietà dello Sporting Lisbona che il nuovo tecnico del Paok Abel Ferreira conosce bene per averlo allenato ai tempi del Braga. I due club sono gia in contatto per condurre in porto l’operazione.