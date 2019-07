Paok, spesa record per il nuovo tecnico Abel Ferreira: i dettagli

È stata un’operazione da record per il calcio greco quella che ha portato l’ormai ex tecnico del Braga Abel Ferreira a sedere sulla panchina del Paok. Il club ellenico ha infatti sborsato ben 2,5 milioni di euro per liberare il suo nuovo allenatore dal precedente impegno professionale, garantendogli un ingaggio da ben 2 milioni per le prossime 3 stagioni. Nella foto di Tuttomercatoweb ecco la prima immagine di Abel Ferreira da tecnico del Paok, in compagnia dell’agente portoghese Hugo Cajuda che si è reso protagonista ed artefice della complicata operazione.