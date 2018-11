Paredes espulso, tifosi Zenit infuriati: "Lo ha fatto per la Libertadores"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tifosi dello Zenit infuriati con Leandro Paredes. Il motivo? L'espulsione subita contro l'Akhmat Grozny all'81', che lo costringerà a saltare la sfida di domenica con i rivali del CSKA Mosca. Un rosso che, secondo l'accusa, sarebbe stato cercato dall'ex centrocampista della Roma per un motivo specifico: poter assistere dal vivo alla sfida tra Boca e River, in programma alla Bombonera sabato 10 novembre e valida per l'andata della finale della Copa Libertadores.