Paris Saint-Gemain, Dani Alves: "Tornerei al Barcellona anche domani"

Dani Alves chiama il Barcellona. Il terzino brasiliano, in un'intervista per Globo TV ha dichiarato: "Il Barça è casa mia. È impossibile dire che non tornerei, lo farei anche domani se mi chiamassero. Però se dicessi che non sono andato via ferito mentirei. Me ne sono andato dopo 8 anni con 23 titoli eppure la mia storia non fu rispettata, e quando vollero organizzare il mio addio ufficiale dissi di no. Perché dire addio se sai che un giorno tornerai?".