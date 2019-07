Paris Saint-Germain, 375mila euro di multa per Neymar

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato dal media brasiliano UOL Esporte, il Paris Saint-Germain ha deciso di multare Neymar di 375mila euro per aver violato il codice etico imposto dalla società ai suoi tesserati. Il brasiliano, atteso ieri al primo allenamento con la squadra, non si è presentato provocando l'irritazione da parte della società che attraverso una nota ufficiale aveva anticipato provvedimenti. Il giocatore dal canto suo ha specificato di aver avvisato a suo tempo il club della sua assenza per impegni concordati col suo istituto e con uno sponsor e che tornerà il 15 luglio.