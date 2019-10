© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Thomas Tuchel ha convocato 20 giocatori per la trasferta del Paris Saint-Germain a Brugge. Assenti Neymar e Gueye, infortunati, così come i lungodegenti Draxler e Keher. Si rivede Colin Dagba, assente dal 14 settembre. C'è Cavani, tornato fra i convocati già per la gara di venerdì scorso a Nizza ma rimasto in panchina per tutto l'incontro.