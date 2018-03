Paris Saint-Germain, è toto-allenatore. Sogno Conte, occhio a Pochettino

© foto di Insidefoto/Image Sport

È cominciato il toto-allenatore per il Paris Saint-Gemain in vista della prossima stagione. Dopo aver concesso la seconda chance a Unai Emery nonostante l'umiliazione di Barcellona e il secondo posto in campionato, è improbabile la conferma del tecnico spagnolo dopo un'altra eliminazione agli ottavi di finale di Champions League. La stampa francese mette in pole position Antonio Conte, il cui addio al Chelsea appare certo. L'italiano è molto apprezzato dal direttore sportivo Henrique Antero. Altra opzione è quella di Mauricio Pochettino, peraltro ex giocatore del PSG dal 2001 al 2003: conosce l'ambiente e parla francese, cosa non da poco.