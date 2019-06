Paris Saint-Germain, a un passo la stellina giapponese Kubo

© foto di Imago/Image Sport

Takefusa Kubo potrebbe sbarcare a Parigi. Il talento giapponese dell'FC Tokyo, secondo la stampa nipponica, non firmerà con il Barcellona, club che era stato costretto a lasciarlo andare a causa della sanzione imposta dalla FIFA per le irregolarità nel reclutamento dei minorenni. Il Paris Saint-Germain è pronto ad accoglierlo e ad offrirgli uno stipendio di 800mila euro. Il giocatore, che compirà diciotto anni domani, potrebbe essere ceduto per fare esperienza.