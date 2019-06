© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri si allontana dal Paris Saint-Germain. L'ex tecnico bianconero, accostato più volte alla panchina dei parigini, al momento non cercherà nessun accordo con il club. L'Equipe ha riportato delle parole di una persona vicina all'allenatore livornese: "Non c'è stato nessun contatto con Leonardo. Massimiliano vuole prendersi un anno di riposo dopo aver allenato per sei anni consecutivi".