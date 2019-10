Paris Saint-Germain, arriva il primo gol di Icardi

Mauro Icardi ha segnato il suo primo gol con la maglia del Paris Saint-Germain. L'argentino ha portato in vantaggio i suoi sul campo del Galatasaray: Splendida azione del PSG con Verratti che lancia in profondità Sanabria che pesca tutto solo sul secondo Icardi che deve depositare soltanto in rete! Prima rete con i francesi per l'ex Inter.