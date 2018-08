Paris Saint-Germain, Buffon in panchina. Il neo-acquisto Kehrer dal 1'

Esordio per Thilo Kehrer oggi con la maglia del Paris Saint-Germain. Il difensore tedesco giocherà dal primo minuto la sfida contro l'Angers, in programma al Parco dei Principi alle 17. Panchina invece per Gianluigi Buffon. Ecco l'undici titolare: Areola: Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe; Meunier, Marquinhos, Rabiot, Di Maria; Neymar, Cavani, Mbappé.

