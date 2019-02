© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa insieme al collega Alphonse Areola in vista della gara di campionato col Lione, il portiere del Paris Saint-Germain Gianluigi Buffon ha parlato anche del suo futuro: "Se Areola e il club lo vogliono, io resterei volentieri per un'altra stagione. Adesso dobbiamo restare concentrati sulle prossime gare con Lione, Bordeaux e Manchester United. Per quanto riguarda il mio contratto e il mio futuro, abbiamo tutto il tempo per pensarci".