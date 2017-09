Paris Saint-Germain, Callegari: "Volevo lasciare il club ma non mi abbatto"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Alla fine Lorenzo Callegari è rimasto al PSG. La trattativa che doveva portare il giovane centrocampista italo-francese al Genoa si è interrotta negli ultimi giorni di mercato. Il ragazzo ha commentato a Le Parisien: “E’ vero che il mio desiderio era lasciare il club quest’estate ma le due società non si sono messi d’accordo. Servirà da esperienza. Fa parte della vita di un calciatore, non è la prima volta che succede. Anche lo scorso inverno ho detto di voler partire. Questo mi sarà utile, non mi abbatto. Al contrario, mi renderà più forte. Sono al 100% nel progetto del CFA (campionato di terza divisione francese ndr). Sorrido”.