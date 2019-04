"Le grand huit" è il gioco di parole utilizzato da L'Equipe oggi in edicola per celebrare il Paris Saint-Germain campione di Francia. "Huit" significa otto dal francese ed è utilizzato anche in assonanza con "nuit" (notte) "Grazie a una tripletta di Mbappé, arrivato a 30 bgol in campionato, il PSG raggiunge l'ottavo titolo nella sua storia. E Neymar è tornato".