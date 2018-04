Paris Saint-Germain, Casemiro il prescelto per sostituire Thiago Motta

© foto di J.M.Colomo

Il Paris Saint-Germain ha le idee chiare in vista del prossimo mercato. Secondo quanto riporta As, i francesi considererebbero prioritario infatti l'acquisto di Casemiro dal Real Madrid. Il centrocampista brasiliano viene ritenuto il sostituto ideale di Thiago Motta e potrebbe rientrare, secondo il quotidiano, in un'ipotetica operazione Neymar-Real.