Thomas Tuchel ha diramato la lista dei convocati del Paris Saint-Germain per la sfida di domani in Champions League contro il Galatasaray. Edinson Cavani, out dallo scorso 25 agosto quando si è infortunato nel corso della partita contro il Tolosa, non recupera ed è ancora fuori dalla lista. Assenti ancora per infortunio Draxler e Kehrer, mentre Neymar sconta ancora un turno di squalifica.