© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edinson Cavani salterà anche la sfida di domani contro l'Angers. L'uruguayano, assente dallo scorso 25 agosto, non rientra nei convocati di Tuchel che a riguardo a dichiarato: "Mi ha detto di non sentirsi al 100%, cosa necessaria per tutti i giocatori".