Paris Saint-Germain, comunicato sulla querelle Rabiot-Deschamps

Il Mattino in prima: “Noi, tifosi spaesati tra Sarri e Carletto”

La Nazione e il mercato viola: "Tutti pazzi per Chiesa"

La Stampa: "Non solo Ronaldo-Salah. Real-Liverpool finale degli opposti"

La Nuova Ferrara: "Per contratto e obiettivi la palla passa a Semplici"

Il Messaggero, la Lazio e Milinkovic: "Ok, il prezzo è russo"

Il Corriere Fiorentino e il futuro di Badelj: "Sì o no in 72 ore"

Il Messaggero sulla Roma: "Un mercato in fasce"

Comunicato del Paris Saint-Germain sulla querelle Rabiot-Deschamps con un comunicato ufficiale: "Al di là del dibattito emerso pubblicamente, il club desidera sottolineare lo speciale legame che ha col giocatore che è arrivato al Centro di Formazione nel 2010 portandolo, grazie al talento e al carattere, a scalare tutti i livelli fino a diventare una parte importante della nostra squadra. Il PSG non vuole interferire in una questione che riguarda il giocatore e la selezione. Il club ricorda il suo profondo attaccamento alle squadre nazionali e ai valori che incarnano".

