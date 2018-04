Paris Saint-Germain, dalla Germania: Tuchel ha firmato un biennale

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sport Buzzer Thomas Tuchel avrebbe già firmato un contratto biennale, più un anno di opzioni, per il Paris Saint-Germain. Il tecnico tedesco ha già scelto i suo staff, composto da Arno Michels come suo vice, Rainer Schery come preparatore atletico e Benjamin Weber come analista video. Il PSG non ha fretta a ufficializzare la notizia: prima c'è un campionato da vincere e una semifinale di Coppa di Francia da giocare.