Nonostante l'umiliante sconfitta di Lille di ieri sera (1-5) che ha costretto il Paris Saint-Germain a rinviare per la seconda volta i festeggiamenti per la vittoria in Ligue 1, la squadra con la rete di Juan Bernat ha stabilito due record: quello di aver segnato in 47 partite consecutive, considerando tutte le competizioni ed è la prima squadra della storia della Ligue 1 ad andare in gol nelle prime 31 giornate di campionato. L'ultima volta a secco per i parigini risale alla scorsa stagione: 0-0 sul campo del Caen del 19 maggio 2018.