Paris Saint-Germain, Emery soddisfatto: "Sono contento della stagione"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Quarto trofeo stagionale per il PSG che, dopo la Supercoppa di Francia, la Coppa di Lega e il campionato, si è aggiudicato la Coppa di Francia in finale contro Les Herbiers. Il tecnico rossoblu Unai Emery ha così commentato ai microfoni di Eurosport 2: "E' un titolo e per noi i titoli sono tutti degli obiettivi. La squadra ha fatto un bel cammino per ottenerlo - riporta L'Equipe -. Sono contento della stagione. Si possono parlare di piccola cose negative, come per esempio la Champions League, ma credo che quest'anno, la squadra ha giocato bene e ha sempre cercato di segnare. Per questo che sono contento. La cosa più importante è vincere, il resto verrà dopo".